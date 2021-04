Polizei Hamburg

POL-HH: 210422-1. Eine Person mit Schussverletzungen in Hamburg-Billstedt - erste Erkenntnisse

Hamburg (ots)

Tatzeit: 21.04.2021, 20:05 Uhr

Tatort: Hamburg-Billstedt, Jenkelweg

Gestern Abend wurde ein 41-Jähriger in Billstedt von einem bislang unbekannten Täter durch Schüsse schwer verletzt. Das für die Region Mitte II zuständige Landeskriminalamt 164 (LKA 164) hat die Ermittlungen übernommen.

Nach ersten Erkenntnisse waren Täter und Opfer vor einem Wohnhaus in einen Streit geraten, in dessen Verlauf der Täter mehrfach auf den Geschädigten schoss und anschließend in unbekannte Richtung flüchtete. Der 41-Jährige erlitt hierbei Schussverletzungen im Bereich eines Beins und der Hüfte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert und operiert. Lebensgefahr besteht nicht.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch der Polizeihubschrauber "Libelle" eingesetzt wurde, führten nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

