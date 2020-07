Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Unter Drogen

Geseke (ots)

Am Dienstag, um 18:15 Uhr, wurde an der Westmauer ein 26-jähriger Mann aus Geseke in seinem Pkw kontrolliert. Im Fahrzeug konnten die Polizisten eine kleinere Menge Marihuana auffinden. Der Geseker gab zu, noch am Vortag Drogen konsumiert zu haben. Daraufhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. (lü)

