POL-ROW: ++ Wem gehört das Kinder-Elektroauto? ++ Kühlauflieger gestohlen ++ Roller fuhr zu schnell - Fahrer ohne Fahrerlaubnis ++ Telefonbetrug gerade noch abgewendet ++

RotenburgRotenburg (ots)

Wem gehört das Kinder-Elektroauto?

Zeven. Bei einer Sachverhaltsaufnahme haben Beamte der Zevener Polizei in einem unbewohnten Haus ein weißes Kinder-Elektroauto des Herstellers Jamara vom Typ Mercedes SLS AMG Ride On Car gefunden. Jetzt fragen die Ermittler:" Wer vermisst dieses Kinderspielzeug oder hat es womöglich im Müll entsorgt?" Mitteilungen bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9306-0.

Kühlauflieger gestohlen

Zeven-Aspe. In der Nacht zum Donnerstag ist es auf dem Sammelparkplatz des Deutschen Milchkontors (DMK) an der Industriestraße erneut zum Diebstahl eines Kühlaufliegers gekommen. Zwischen Mittwochabend 23 Uhr und Donnerstagmorgen 7 Uhr war stand der neutral-weiße Sattelauflieger ohne Aufdruck dort. Die Polizei geht von einem Schaden von rund dreißigtausend Euro aus und bittet Zeugen, denen in dieser Nacht etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Telefon 04281/9306-0 zu melden.

Roller fuhr zu schnell - Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Badenstedt. Fast doppelt so schnell wie erlaubt ist ein 26-jähriger Mann am Donnerstagmorgen auf der L 122 mit einem Roller gefahren. Bei einer Verkehrskontrolle der Zevener Polizei legte er eine Prüfbescheinigung vor. Da der Mann die Drosselung an seinem Flitzer deaktivierte, hätte er eine Fahrerlaubnis haben müssen. Nun muss er sich wegen eines Führerscheinvergehens verantworten.

Telefonbetrug gerade noch abgewendet

Visselhövede. Eine 88-jährige Visselhövederin hätte am Donnerstag fast zehntausend Euro an eine Telefonbetrügerin verloren. Die Frau meldete sich bei der Seniorin und gab sich als Angehörige aus. Sie habe finanzielle Probleme und benötige dringend Geld. Die 88-Jährige hob zehntausend Euro von der Bank ab und war tatsächlich bereit, das Geld zu übergeben. Zum Glück schöpfte sie Verdacht und bat die Polizei um Rat.

Taschendiebstahl im Supermarkt

Bremervörde. Eine 33-jährige Bremervörderin ist am Donnerstagmittag beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Neuen Straße Opfer von Taschendieben geworden. Aus der umgehängten und verschlossenen Handtaschen holten sie eine blau- und altrosa-farbene Geldbörse mit Blumenmuster heraus. Darin befand sich Bargeld, ein Personalausweis, eine Bankkarte und persönliche Dinge.

