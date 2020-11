Polizei Hamburg

POL-HH: 201116-1. Verkehrsunfall mit Flucht und Verdacht der Trunkenheit in Hamburg-Rahlstedt

HamburgHamburg (ots)

Unfallzeit: 15.11.2020, 04:30 Uhr Unfallort: Hamburg-Rahlstedt, Berner Straße Ecke Alter Zollweg

Beamte des Polizeikommissariats 38 ordneten gestern in den frühen Morgenstunden zwei Blutprobenentnahmen an, nachdem mutmaßlich einer von zwei 20-Jährigen einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Beide Männer standen erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der mit zwei 20-jährigen Deutschen besetzte Ford Fiesta die Berner Straße in Richtung Bargteheider Straße. In Höhe der Einmündung Alter Zollweg verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über den Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überquerte hierbei die Mittelinsel, kollidierte mit einem Findling und kam an einer Grundstücksmauer zum Stehen.

Beide Insassen wurden leicht verletzt. Einer der 20-Jährigen flüchtete zu Fuß vom Unfallort, konnte aber auf Grund der von einer Polizeibeamtin, die sich auf ihrem Weg zum Dienst am Polizeikommissariat 17 befand, abgegebenen Beschreibung im Rahmen der Fahndung angetroffen werden.

Die Beamten stellten bei beiden möglichen Fahrern einen hohen Atemalkoholgehalt fest. Einer der 20-Jährigen hatte 2,15 Promille, der andere 2,29 Promille. Infolge dessen wurden Blutprobenentnahmen angeordnet.

Im Anschluss der Blutprobenentnahmen und der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden beide Männer entlassen.

Sowohl die Führerscheine, als auch der Fiesta mit mutmaßlichem Totalschaden wurden sichergestellt.

Der durch den Aufprall auf die Fahrbahn geschobene Findling wurde durch die Feuerwehr wieder von dort entfernt.

Die Ermittlungen durch den Verkehrsunfalldienst Ost (VD 3), insbesondere zum verantwortlichen Fahrzeugführer dauern an.

