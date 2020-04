Polizei Hamburg

POL-HH: 200423-4. Eine Festnahme nach drei Bränden in Kleingartenkolonie in Hamburg-Bergedorf

Hamburg (ots)

Zeiten: 22.04.2020, 17:23 Uhr, 18:28 Uhr und 20:40 Uhr Ort: Hamburg-Bergedorf, Kleingartenkolonie Neuer Weg

In einer Kleingartenkolonie in Bergedorf haben gestern drei Lauben gebrannt. Nach dem letzten Brand wurde ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen.

Gestern kam es am späten Nachmittag zu einem ersten Laubenbrand in der Kleingartenkolonie. Etwa eine Stunde später brannte dort dann eine weitere Laube. In Zusammenhang mit diesem zweiten Brand hatten Zeugen einen Mann in Richtung der Autobahn 25 flüchten sehen. Fahndungsmaßnahmen führten in beiden Fällen jedoch zunächst nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Etwa zwei Stunden später kam es schließlich zu einem dritten Laubenbrand. Im Rahmen erneut eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit über einem Dutzend Funkstreifenwagen und dem Polizeihubschrauber Libelle wurde in einem angrenzenden Rapsfeld ein 25-jähriger Pole als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen daraufhin die ersten Ermittlungen. Der Tatverdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt und später wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt nun die Fachdienststelle für Branddelikte (LKA 45). Die Ermittlungen zur Täterschaft des Tatverdächtigen dauern an. Dabei wird nicht nur geprüft, ob er für alle drei gestrigen Brände verantwortlich ist, sondern auch, ob er für weitere dort in der jüngeren Vergangenheit gewesenen Laubenbrände als Täter infrage kommt.

Abb.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hamburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Florian Abbenseth

Telefon: +49 40 4286-56213

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell