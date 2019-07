Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Laserkontrolle am Kindergarten

Mannweiler-Cölln (ots)

Die Polizei Rockenhausen hat am 12.07.2019 bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Kindergarten in Mannweiler-Cölln mehrere Verkehrssünder ertappt.

Die Beamten vor Ort mussten, trotz schwachem Verkehrsaufkommen, eine hohe Beanstandungsrate feststellen. Es ergaben sich über 15 gebührenpflichtige Beanstandungen. Den negativen Höhepunkt setzte ein BMW-Fahrer aus Wiesbaden. Er wurde in der 50er-Zone mit satten 93 Km/h gemessen. Gegen den Raser wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet und er muss in naher Zukunft einen Monat zu Fuß gehen.

