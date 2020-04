Polizei Hamburg

POL-HH: 200423-3. Fahrzeug- und Führerscheinsicherstellungen nach illegalem Straßenrennen und Trunkenheit im Straßenverkehr

Hamburg (ots)

Zeiten: a.) 22.04.2020, 21:24 Uhr b.) 22.04.2020, 20:25 Uhr

Orte: a.) Hamburger Stadtgebiet, Am Saalehafen über Köhlbrandbrücke bis Finkenwerder Straße b.) Hamburg-Billstedt, Schiffbeker Weg/Reclamstraße

a.)

Beamte der Verkehrsdirektion Ost (VD 3) dokumentierten gestern Abend mit ihrem ProViDa-Fahrzeug ein illegales Straßenrennen und stellen in diesem Zusammenhang einen Jaguar F-Typ und einen Mercedes E220 sowie die Führerscheine der beiden deutschen Fahrer (59, 40) sicher.

Die Besatzung des ProViDa-Fahrzeugs wurde Am Saalehafen auf die beiden Fahrzeuge aufmerksam, als diese zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Köhlbrandbrücke fuhren.

Im weiteren Verlauf beobachteten die Beamten zunächst ständige Führung- und Fahrstreifenwechsel bei durchschnittlichen Geschwindigkeiten von 90 km/h bei erlaubten 60 km/h und anschließend auch das Nebeneinanderfahrer unter voller Ausbeschleunigung der Gänge bei Geschwindigkeiten über 150 km/h bei zugelassenen 50 km/h.

Letztlich fuhren die Fahrer der 550 PS und 170 PS starken Fahrzeuge mit 128 km/h auf die Köhlbrandbrücke und beschleunigten hier kurzzeitig erneut die Gänge ihrer Fahrzeuge aus.

Im Einmündungsbereich der Köhlbrandbrücke und der Finkenwerder Straße wurden die beiden Fahrzeugführer an einer roten Ampel von den Beamten angehalten und überprüft.

Noch vor Ort wurde über den Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Hamburg die Beschlagnahme beider Pkw und der Führerscheine der Männer erwirkt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer mangels Haftgründen entlassen.

b.)

Eine weitere ProViDa-Besatzung (VD 4) zog außerdem gestern Abend einen alkoholisierten Mann (42) aus dem Verkehr, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

In diesem Fall führten die Beamten in der Horner Rampe eine Verkehrskontrolle durch und hatten hierfür die Warntafel mit der Aufschrift "Polizei" am Heck des zivilen Streifenwagens für den nachfolgenden Verkehr heruntergeklappt.

Als plötzlich der Fahrer eines Mercedes (G-Klasse) auf die Kontrollstelle zufuhr, stark abbremste, wendete und mit durchdrehenden Reifen davonfuhr, nahmen die Beamten die Verfolgung des Fahrzeugs in Richtung Bergedorf auf.

An der Abfahrt Billstedt fuhr das Fahrzeug nach links in Richtung Billstedter Hauptstraße. Als der Fahrer verkehrsbedingt an einer roten Ampel halten musste, setzten die Beamten ihr Fahrzeug schräg vor den Mercedes, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

Nach einem kurzen Blickkontakt zwischen dem Fahrer und den Beamten sprang der Fahrer zwischen die Sitze hindurch auf die Rücksitzbank, auf der zwei weitere Männer saßen.

Da die drei Männer jedoch derart unterschiedlich aussahen, bestand für die Beamten kein Zweifel, bei welchem es sich um den Fahrer handelte.

Ein sodann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille.

Außerdem war der 42-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

