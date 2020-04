Polizei Hamburg

POL-HH: 200422-4. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Funkstreifenwagen - Polizeibeamtin leicht verletzt - Verursacher begeht Unfallflucht - Hamburg-Eilbek

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 21.04.2020, 01:35 Uhr Unfallort: Hamburg-Eilbek, Eilenau Ecke Wagnerstraße

Bei einem Verkehrsunfall wurde gestern in den frühen Morgenstunden eine Polizeibeamtin als Beifahrerin eines Funkstreifenwagens der Landesbereitschaftspolizei leicht verletzt. Die Fahrerin/der Fahrer des unfallverursachenden Porsche Panamera flüchtete.

Der Funkstreifenwagen der Landesbereitschaftspolizei (LBP) befuhr die Straße Eilenau in Richtung stadteinwärts. An der Kreuzung Eilenau/Wagnerstraße fuhr der Funkstreifenwagen bei "Grünlicht" in den Kreuzungsbereich ein, um die Kreuzung zu passieren.

Ein schwarzer Porsche Panamera befuhr in diesem Moment die Wagnerstraße aus Richtung Hamburger Straße in Richtung Wandsbeker Chaussee. Als der Porsche bei "Rotlicht" in den Kreuzungsbereich Wagnerstraße/Eilenau einfuhr, kollidierte er mit dem Funkstreifenwagen.

Anschließend flüchtete der Porsche mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wandsbeker Chaussee.

Bei der Kollision wurde eine 45-jährige Polizeibeamtin, die sich auf dem Beifahrersitz befand, leicht verletzt.

Am Funkstreifenwagen, der bei der Kollision im hinteren Bereich der Beifahrerseite stark beschädigt wurde, entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Die Sofortfahndung führte nicht zum Auffinden des flüchtigen Fahrzeugs.

Der Porsche müsste durch die Kollision im rechten Frontbereich Beschädigungen aufweisen.

Die Verkehrsermittler (VD 3) bitten nun Zeugen, die Angaben zu dem geflüchteten Porsche Panamera machen können, sich unter der Telefonnummer 040-4286/53961 zu melden.

Ri.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hamburg

Daniel Ritterskamp

Telefon: 040 4286-56208

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell