POL-HH: 200422-2. Vorläufige Festnahmen nach Fahren unter Einfluss von Betäubungsmittel in Hamburg-Eilbek

Hamburg (ots)

Zeit: 21.04.2020, 19:40 Uhr Ort: Hamburg-Eilbek, Pappelallee

Beamte der Verkehrsstaffel Ost (VD 3) stellten gestern am frühen Abend im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle Betäubungsmittel sicher und nahmen den Fahrer und die Beifahrerin vorläufig fest.

Die Beamten der Verkehrsdirektion Ost stoppten in der Pappelallee einen schwarzen BMW und stellten bei der Kontrolle fest, dass der Fahrer, ein 31-jähriger Deutscher, vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand.

Im Rahmen der daraufhin folgenden Maßnahmen fanden die Beamten im Pkw nicht geringe Mengen Betäubungsmittel, wie Marihuana, Kokain und Ecstasy-Tabletten sowie ein Beil und ein Einhandmesser.

Auch die 25-jährige deutsche Beifahrerin hatte Betäubungsmittel bei sich und händigte es den Beamten aus.

Beide Insassen wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeikommissariat 37 transportiert. Wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmittel wurde beim Fahrer eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

In Zusammenarbeit mit dem Rauschgiftdezernat (LKA 68) durchsuchten die Beamten aufgrund des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln die Wohnung des 31-Jährigen in Ottensen. Hier stellten sie weitere Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sowie weitere Waffen, wie Messer, eine Axt, eine Machete als auch eine Schreckschusswaffe sicher.

Insgesamt wurden zudem 735 Euro und 100 Dollar als mutmaßliches Dealgeld beschlagnahmt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der erkennungsdienstlichen Behandlung wurden sowohl die Frau, als auch der Mann entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die weiteren Ermittlungen des Rauschgiftdezernats dauern an.

