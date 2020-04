Polizei Hamburg

POL-HH: 200406-2. Schwerpunkteinsatz der Kontrollgruppe "Autoposer"

Hamburg (ots)

Zeit: 03.04.-05.04.2020 Ort: Hamburger Stadtgebiet

Die Beamten der Kontrollgruppe haben am Wochenende im Rahmen von mobilen Verkehrskontrollen insgesamt 42 Fahrzeugführer mit ihren zum Teil unzulässig technisch veränderten Fahrzeugen angehalten und überprüft.

Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurden unter andere folgende Verkehrsverstöße geahndet:

- 1 x Fahren ohne Fahrerlaubnis - 3 x Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln/ Alkohol - 1 x Verdacht Verstoß Steuergesetz - 7 x Sicherstellungen von Fahrzeugen wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis - 2 x Missachtung Rotlicht - 2 X Verursachen von unnötigem Lärm

Im Besonderen kam es zu nachstehenden Sachverhalten:

Eine Fahrerin wurde in der Steilshooper Straße angehalten und kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass die junge Frau in ihrem VW Passat ein Fahrwerk ohne Zulässigkeitsnachweis sowie einen offenen Sportluftfilter verbaut hatte. Die 19-jährige Deutsche befindet sich derzeit noch in der Probezeit und muss nun mit einer Nachschulung rechnen. Der Passat wurde zur Begutachtung durch einen Sachverständigen sichergestellt.

Im Bereich der Billstedter Hauptstraße fiel den Beamten eine Harley Davidson durch das enorme Abgasgeräusch auf. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass neben den unzulässigen Spiegeln und dem seitlichen Kennzeichenhalter auch die Blinker nicht zulässig waren. Die Abgasanlage ließ sich darüber hinaus manuell steuern und ergab eine Geräuschverschlechterung von 12 db (A) bei der Schallpegelmessung. Dem 44-jährigen deutschen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Diese Veränderungen führten schließlich zur Löschung der Betriebserlaubnis.

Ein 22-jähriger rumänischer Fahrzeugführer wurde aufgrund der Geräuschentwicklung seines BMW 325d auffällig und von den Beamten angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle wurde eine Vielzahl unzulässiger Veränderungen festgestellt. Diese waren u.a. unzulässige Räder und Reifen, fehlender Katalysator und Mittelschalldämpfer. Auch dieser PKW wurde sichergestellt und dem Verwahrplatz der Polizei zugeführt.

Ein 26-jähriger Deutscher befuhr die BAB 7 mit einem Audi A4 Quattro (234PS) mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. In der Spitze wurde er mit 142 km/h bei erlaubten 80km/h gemessen. Kurz nach dem Verstoß überholte er in der 3. Röhre des Elbtunnels über einen gesperrten Fahrstreifen. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 530 Euro, zwei Monate Fahrverbot und 3 Punkte in Flensburg.

Ein Fahrer eines Audi R8 Spyder (540 PS) fiel im Verlauf des Einsatztages mehrfach durch lautes und aggressives Fahrverhalten auf. Bürger hatten bereits das Fahrzeug der Polizei gemeldet. Unter anderem wurden Polizeikräfte, welche in einem Einsatz gebunden waren, durch lautes Motorenaufheulen und unnötiges Hochbeschleunigen auf den Audi aufmerksam. Der 36-jährige deutsche Fahrzeugführer und der Beifahrer waren den Kontrollkräften aufgrund ihres Verhaltens bereits bekannt. Die Weiterfahrt wurde dem Betroffenen zur Gefahrenabwehr untersagt, der Fahrerlaubnisbehörde ein Bericht über dessen aggressives Verhalten im Straßenverkehr zugestellt. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Im Bereich der AS Billstedt fuhr auf der Bundesstraße 5 ein VW Golf GTI (244 PS) in Richtung stadteinwärts. Der Fahrer fuhr zunächst rechts an der Besatzung des Kontrollteams vorbei, um dann seinen PKW auf eine Geschwindigkeit von bis zu 170km/h bei erlaubten 80km/h zu beschleunigen. Er wurde schließlich durch die Beamten angehalten und kontrolliert. Den Fahrer (24) erwartet nun ein Bußgeld von 1200 Euro, 2 Punkte und 3 Monate Fahrverbot.

Die Kontrollgruppe "Autoposer" wird auch weiterhin Maßnahmen durchführen, um die Sicherheit auf Hamburgs Straßen zu erhöhen.

Schö.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hamburg

Pressestelle

Rene Schönhardt

Telefon: 040/4286-56211

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell