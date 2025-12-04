Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: 17-Jährige vermisst - Mithilfe der Bevölkerung und der Medien erbeten

Schleswig (ots)

Seit Donnerstagmittag (04.12.2025) wird die 17-jährige Angelina M. aus Schleswig vermisst. Zuletzt wurde sie gegen 11:00 Uhr im Bereich der Straße Hesterberg gesehen.

Angelina M. ist 170cm groß, hat eine kräftige Statur und kurze, dunkle Haare. Sie trägt vermutlich eine dunkle Mütze.

Sie benötigt dringend medizinische Hilfe.

Sämtliche Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden der Person. Wir bitten um Mithilfe der Medien und der Bevölkerung.

Wer Angelina M. gesehen hat oder weiß, wo sie sich aufhält, wird gebeten, sich mit der Polizei über den Notruf 110 in Verbindung zu setzen.

