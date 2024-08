POL-FL: Husum

Polizeidirektion Flensburg

In der Nacht von Montag (26.08.2024) auf Dienstag (27.08.2024) kam es in Husum zu einem Einbruch in eine Apotheke. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden.

Am Montag gegen 23:40 Uhr wurde die Husumer Polizei alarmiert, weil in eine Apotheke in der Brinckmannstraße eingebrochen worden war. Die Täter waren beim Eintreffen der Beamten bereits in unbekannte Richtung geflohen. Eine Nahbereichsfahndung führte dazu, dass unmittelbar an einer Apotheke in der Großstraße in Husum zwei Personen festgenommen werden konnten. Es handelt sich bei den beiden Tatverdächtigen um einen 21-jährigen Mann aus Bredstedt und einen 19-Jährigen aus Husum.

Nachdem die beiden Männer auf der Polizeidienststelle in Husum wieder entlassen wurden, fielen sie noch in derselben Nacht erneut polizeilich in Erscheinung. Zunächst versuchte der 21-Jährige gegen 01:45 Uhr ein Fahrrad zu entwenden, konnte hierbei jedoch von der Polizei auf frischer Tat gestoppt werden. Anschließend wurden beide Männer gegen 02:30 Uhr bei einem Einbruch in einen Husumer Supermarkt in der Osterhusumer Straße noch während der Tat erneut aufgegriffen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten verbrachten die Beiden die restliche Nacht im Polizeigewahrsam.

Die Kriminalpolizei Husum hat die weitere Sachbearbeitung übernommen und prüft hierbei auch mögliche Tatzusammenhänge zu vergangenen Einbruchstaten im Bereich Husum.

