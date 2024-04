Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Einbruch in Kindergarten in Marialinden

Overath (ots)

Am Dienstag (23.04.) wurden Polizeibeamte im Rahmen der Schulwegsicherung an einer Grundschule in Marialinden angesprochen und darauf aufmerksam gemacht, dass in den Kindergarten in der Pilgerstraße eingebrochen wurde.

Vor Ort konnten sowohl an der Eingangstür als auch an einem danebenliegenden Fenster deutliche Hebelmarken festgestellt werden. Zwischen Montag (22.04.), 16:30 Uhr, und Dienstag (23.04.), gegen 07:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in den Kindergarten ein, durchsuchten im Inneren fast alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und brachen gewaltsam sämtliche Schränke und Türen auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Smartphones und Laptops entwendet.

Die Polizei hat eine Spurensicherung veranlasst und nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls auf. Sachdienliche Hinweise zu dieser Tat nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell