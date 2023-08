Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Im Rausch über großen Stein

Am Montag zog die Polizei einen betrunkenen Lasterfahrer nach einem Unfall bei Geislingen a.d. Steige aus dem Verkehr.

Gegen 15.10 Uhr war ein Volvo Sattelzug auf der Landstraße 1230 von Türkheim in Richtung Geislingen unterwegs. Auf Höhe eines Wanderparkplatzes wendete der 41-Jährige Fahrer des Satteszuges. Dabei fuhr er ein paar Meter rückwärts und blieb mit dem Volvo an einem ca. 40 cm hohen und ca. ein Meter langen Stein hängen. Wie ein Zeuge der Polizei berichtete, stieg der Fahrer aus und schaute nach dem Missgeschick. Der Stein hatte sich unter der Zugmaschine eingeklemmt. Das hielt den Lasterfahrer nicht davon ab weiterzufahren. Da er sich die Ölwanne aufgerissen hatte, kam das Gespann wegen dem Ölverlust nur 400 m weit. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und verständigte die Polizei. Auf der L1230 konnte der nicht mehr fahrbereite Lkw von einer Polizeistreife angetroffen werden. Der Fahrer saß in der Kabine. In der lagen zahlreiche leere Bierdosen. Bei der Kontrolle rochen die Polizisten Alkohol bei dem 41-Jährigen. Dass er nicht mehr fahrtauglich war, bestätigte ein Alkomattest. Zur genauen Ermittlung des Alkoholgehaltes musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Fest stand, dass er mit knapp drei Promille unterwegs war. Sein Führerschein wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Wie hoch der Schaden an dem Lkw ist, muss noch ermittelt werden. Ein Abschlepper barg den Lkw und reinigte die mit Öl verschmutzte Straße.

