Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Tiefgarage

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag, den 27.07.2023, in der Tiefgarage am Burgmannshof in Nienburg ereignet hat.

In der Zeit von 10.30 bis 12.30 Uhr stand der Volvo einer 64-jährigen Frau aus dem LK Nienburg dort geparkt. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am vorderen Kotflügel fest. Ein Unfallverursacher gab sich jedoch nicht zu erkennen. Der Schaden wurde auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Die Polizei Nienburg bittet um Hinweise, die unter 05021/97780 entgegengenommen werden.

