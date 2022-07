Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Streitigkeiten

Zu einem Streit zwischen zwei Parteien eines Mehrfamilienhauses wurde die Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr in die Paulinenstraße gerufen. Offenbar aufgrund von Differenzen bezüglich der Musiklautstärke gerieten insgesamt vier Personen im Treppenhaus aneinander und sollen teils mit Getränkeflaschen, teils mit dem Stiel eines Wischmopps aufeinander losgegangen sein. Einer der Beteiligten wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Unterteuringen

Körperverletzung

Deutlich sichtbare Verletzungen erlitt ein 53-jähriger Mann bei einer tätlichen Auseinandersetzung am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr in der Humpisstraße. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge war der Mann auf einer Baustelle mit drei anderen Arbeitern in Streit geraten. Er sei von dem Trio festgehalten und geschlagen worden. Dabei trug der 53-Jährige mehrere Schürfwunden und ein blaues Auge davon, lehnte jedoch die Behandlung von den Sanitätern eines hinzugerufenen Rettungswagens ab. Auch ein 48-jähriger Beteiligter wurde leicht verletzt. Die genauen Gründe der Tätlichkeiten sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, dürften aber mit der Arbeitsbeziehung der Beteiligten zusammenhängen.

Überlingen

Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen hat ein bislang unbekannter Pkw-Lenker in der Obertorstraße einen ordnungsgemäß auf einem Stellplatz geparkten Wagen beschädigt. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Danach entfernte sich der Verursacher, dessen Pkw vorne rechts deutliche Beschädigungen aufweisen dürfte, unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verantwortlichen oder dessen Fahrzeug unter Tel. 07551/804-0.

Markdorf

Katalysatorendiebe unterwegs

Unbekannte haben jüngst in mindestens zwei Fällen Katalysatoren aus Fahrzeugen im Stadtgebiet von Markdorf ausgebaut und entwendet. Im ersten Fall wurde im Kapuzineröschle im Zeitraum zwischen Donnerstag vergangener Woche und Mittwoch aus einem Toyota der Kat herausgeflext und gestohlen. Ebenfalls aus einem Toyota wurde auf die gleiche Art und Weise in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Henri-Dunant-Straße der Katalysator ausgebaut und mitgenommen. Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag war es in Immenstaad zu einem Katalysatorendiebstahl gekommen (wir berichteten am Mittwoch). Die Polizei ermittelt in allen genannten Fällen und vermutet, dass die Taten zu einer überregionalen Serie gehören könnten, die derzeit auch benachbarte Landkreise am Bodensee betrifft. Katalysatoren enthalten wertvolle Edelmetalle, auf die es die Diebe zumeist abgesehen haben.

