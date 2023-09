Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Polizei Rhein-Berg präsentiert sich am Wochenende bei der Kultur- und Vereinsbörse

Bergisch Gladbach (ots)

Am kommenden Wochenende findet das Stadt- und Kulturfest in Bergisch Gladbach statt. Im Rahmen dieses Festes wird auch in diesem Jahr eine Kultur- und Vereinsbörse rund um den Bergischen Löwen und den Forumpark veranstaltet.

Die Polizei wird am Samstag und Sonntag (09./10.09.2023) von jeweils 11:00 bis 18:00 Uhr mit einem Informationsstand und einem breit gefächerten Angebot am Forumpark neben vielen anderen "Blaulichtorganisationen" auf einer "Blaulichtmeile" präsent sein.

Experten der Kriminalprävention geben Präventionshinweise zu aktuell kursierenden Betrugsmaschen und beraten umfassend zum Thema Einbruchschutz. Dabei kann man sich vor Ort einbruchsichere Fenster und Schlösser ansehen und Anregungen für das eigene Zuhause bekommen. Ein weiteres wichtiges Präventionsthema wird "Sicher leben im Alter" sein.

Die Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde klären zu vielfältigen Themen rund um die Verkehrssicherheit auf und legen dabei den Fokus auf Fahrrad-/Pedelecfahrende und die Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Zusätzlich kann man sich hier bei unterhaltsamen Geschicklichkeitsspielen messen.

Der Einstellungsberater der Kreispolizeibehörde wird am Sonntag am Stand zugegen sein und bringt unter dem Motto "Komm ins Team 110!" jede Menge Informationen zum Bachelorstudiengang und die neue Fachoberschule Polizei mit. Alle Fragen bezüglich Bewerbung, Auswahlverfahren und Aufstiegs- und Karrierechancen bei der Polizei NRW werden hier geklärt.

Zusätzlich wird am Sonntag ein Motorradpolizist des Verkehrsdienstes anwesend sein und Interessierte dürfen sich auch gerne auf dem Polizeimotorrad fotografieren lassen.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihren Besuch! (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell