POL-RBK: Rösrath - Nach Unfall Lkw gesucht

Rösrath (ots) - Vergangenen Donnerstag (28.06.) ist ein Rösrather verletzt worden, nachdem er eine Kollision mit einem Lkw verhindertet hatte.

Mitten im Berufsverkehr, gegen 06.45 Uhr war ein 42-jähriger Fahrradfahrer auf der Hans-Böckler-Straße in Richtung Zentrum unterwegs. An der Einmündung Hans-Katzer-Straße, bemerkte er einen Lkw. Der Fahrer hielt nicht an, um den vorfahrtsberechtigten Radler passieren zu lassen, sondern fuhr an und bog links auf die Hans-Böckler-Straße in Richtung Zentrum ab. Bei der Vollbremsung mit seinem Rad verletzte sich der Rösrather.

Es soll sich um einen 7,5 Tonner handeln. Weitere Angaben konnte das Opfer nicht machen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02202 205-0. (shb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell