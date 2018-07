POL-RBK: Burscheid - Nach Unfallflucht Führerschein sichergestellt

Burscheid (ots) - Am Dienstagabend ist ein 14-jähriger Radler bei einem Sturz, nachdem er einem Pkw ausgewichen war, leicht verletzt worden. Der Autofahrer beleidigte Unfallzeugen und fuhr davon. Die Polizei beschlagnahmte später seinen Führerschein.

Gegen 19.00 Uhr war am Dienstag (03.07.) ein 14-jähriger Fahrradfahrer gemeinsam mit seiner Familie auf dem linksseitigen Fuß-und Radweg des Dünwegs (B51) in Richtung Leverkusen unterwegs. Plötzlich fuhr ein Ford aus einer Grundstückseinfahrt und bog zügig auf die Bundesstraße in Richtung Leverkusen ab. Der 14-Jährige bremste stark ab, um eine Kollision zu verhindern und kam dabei zu Fall. Es kam zu keiner Berührung. Zeugen gelang es den 40-Jährigen Ford-Fahrer anzusprechen. Jedoch beleidigte er diese verbal und mit Handgesten und fuhr davon. Nachdem der Jugendliche in einem Krankenhaus versorgt worden war, erstatteten die Eltern Anzeige auf der Polizeiwache Burscheid.

Dank der Zeugenaussagen konnten die Beamten den Unfallflüchtigen an seiner Wohnanschrift in Odenthal antreffen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Für den Odenthaler geht es vorerst zu Fuß weiter. (shb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell