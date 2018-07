POL-RBK: Bergisch Gladbach - Bankmitarbeiter verhindert Betrug

Bergisch Gladbach (ots) - Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter hat am Dienstag verhindert, dass eine Rentnerin in Bensberg Opfer einer Betrugsmasche wurde. Falsche Polizisten hatten bei der 75-Jährigen angerufen.

Gestern (03.07.) riefen mehrmals unterschiedliche Personen bei der Bensbergerin an. Erneut mit der perfiden Masche, dass Bankmitarbeiter Mittäter in einem Ermittlungsverfahren wären, überzeugten die falschen Beamten die Seniorin davon, einen fünfstelligen Eurobetrag von der Bank abzuheben. Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter händigte ihr glücklicherweise kein Geld aus und rief stattdessen die echte Polizei hinzu. Eine Übergabe wurde so verhindert.

Die Warnung vor Betrügern am Telefon ist immer noch aktuell - sprechen Sie bitte mit Eltern, Großeltern oder Nachbarn über die perfiden Methoden der Täter. (shb)

