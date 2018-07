POL-RBK: Bergisch Gladbach - Falscher 50er

Bergisch Gladbach (ots) - Bei einem Einkauf hat ein 19-Jähriger gestern (04.07.) einen falschen 50-Euro-Schein vorgelegt. Als der Verkäufer ihn darauf anspricht, versucht der Täter zu flüchten.

Gegen 17.30 Uhr versuchte der junge Gladbacher mit einem 50-Euro-Schein in einem Discounter an der Hauptstraße einzukaufen. Das Testgerät für Geldscheine erkannte diesen sofort als falsch. Daraufhin flüchtete der Täter mit den Worten, dass der Mann, der ihm den Schein gegeben hätte, angeblich vor dem Geschäft sei. Aufgrund der Beschreibung des Flüchtenden konnte dieser gemeinsam mit seiner 15-jährigen Freundin auf der Paffrather Straße angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der Gladbacher in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Eine zweijährige Jugendstrafe hatte er gerade erst (bis Januar 2018) verbüßt. Nach Wohnsitzermittlung und einer ersten Sachverhaltsklärung wurde er wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Seine Freundin wurde von ihren Erziehungsberechtigten auf der Wache abgeholt. (gb)

