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PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person - A 3 bei Limburg lange gesperrt

Wiesbaden (ots)

Mittwoch, 08.07.2026, 17:04 Uhr

A 3 Gemarkung Limburg, Fahrtrichtung Frankfurt, km 109

(kn) Zur o.g. Zeit befuhr ein Mann aus NRW mit seinem Wohnmobil die A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge geriet er kurz hinter der Anschlußstelle Limburg-Süd von der Mittelspur unvermittelt nach rechts auf die Standspur und touchierte dort zweimal die Außenschutzplanke. Danach prallte das Wohnmobil mit der Front gegen einen auf der Standspur stehenden Kleinwagen, der mit zwei jungen Frauen aus dem Landkreis Limburg-Weilburg besetzt war. Diese waren offenbar aufgrund einer Panne angehalten.

Der Kleinwagen wurde von der Wucht des Aufpralls vor dem Wohnmobil hergeschoben, nach links über alle drei Fahrspuren bis zur dortigen Mittelbetonwand. Diverse Ersthelfer kümmerten sich um die Unfallbeteiligten, bis kurz darauf Rettungskräfte eintrafen. Dennoch verstarb eine der beiden Frauen noch am Unfallort. Ihre Mitfahrerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Wohnmobils wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde u.a. ein Gutachter hinzugezogen.

Nach der zeitlich intensiven Bergung und Abschleppung der Unfallfahrzeuge mußte zudem die Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei gereinigt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung war die Autobahn zwischen Limburg-Süd und Bad Camberg vollgesperrt. Die Sperrung konnte erst gegen 22:15 Uhr aufgehoben werden. Der Verkehr in Richtung Süden staute sich zeitweise auf mehr als 10 Kilometern zurück. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 90.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Polizeiautobahnstation Wiesbaden
Wildsachsener Straße 1
65207 Wiesbaden-Medenbach
Kommissar vom Dienst
Telefon: 0611 / 345-4140
Fax: 0611 / 345-4109
E-Mail: kvd.westhessen.dvs.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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