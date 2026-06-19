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POL-WI: Niederländischer PKW mit verbautem Blaulicht bei Limburg angehalten

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Wiesbaden (ots)

(Sc) Am späten Freitagabend um 21:58 Uhr wurde ein niederländischer PKW durch Funkstreifen der Autobahnpolizei Wiesbaden und Polizeistation Limburg gestoppt, da das Auto mit aktivem Blaulicht bei Bad Camberg unterwegs war.

Über Verkehrsteilnehmer wurde der Polizei ein niederländischer, schwarzer Volvo V70 gemeldet, der während der Fahrt Blaulicht wie bei einem Polizeiauto anhatte.

Das Fahrzeug wurde durch eine Funkstreife der Autobahnpolizei Wiesbaden von der A3 bei Limburg gelotst und kontrolliert. Da zunächst der Verdacht falscher Polizeibeamter bestand, unterstützte eine Funkstreife der Polizei Limburg.

Es stellte sich heraus, dass der 21-jährige Fahrzeughalter das Auto umgebaut hatte, um an einem Wettbewerb in Albanien teilzunehmen. Von diesem waren er und sein 21-jähriger Mitstreiter gerade unterwegs zurück in die Niederlande. In Albanien wurde in einem Wettkampf ermittelt, welches Auto am Verrücktesten umgebaut wurde. Der 21-Jährige Halter und sein 21-jähriger Mitstreiter erzählten stolz, dass sie den 3. Platz von insgesamt 150 bewerteten Fahrzeugen gemacht hatten.

Das Auto wurde durch die Kräfte der Autobahnpolizei Wiesbaden untersucht und bis zur Behebung verschiedener Umbauten stillgelegt. Das Blaulicht und zusätzlich angebrachte Beleuchtungseinrichtungen mussten hierfür durch den Halter und seinen Mitstreiter entfernt werden. Nach der Entfernung der Umbauten und der Zahlung einer Sicherheitsleistung durften die beiden Niederländer dann weiterfahren.

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