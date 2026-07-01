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POL-OB: Polizei Oberhausen: Schwerpunkt "Sichere Innenstadt" - Zwei Drogendealer festgenommen

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Oberhausen (ots)

Die Polizei Oberhausen setzt im Rahmen ihres Behördenziels "Sichere Innenstadt" einen besonderen Schwerpunkt auf die Sicherheit im Innenstadtbereich. Drogenhandel und Kriminalität jeder Art haben dort keinen Platz. Mit konsequenten Kontrollen, gezielten Ermittlungen und einer hohen Präsenz geht die Polizei gegen Straftäter vor, um die Aufenthaltsqualität und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu stärken.

Hinweise von Anwohnern sowie Erkenntnisse des Bezirksdienstes Mitte hatten den Verdacht begründet, dass im Bereich Marktstraße/Friedenstraße mit Betäubungsmitteln gehandelt wird. Am Dienstag (30.06.) führten daraufhin Ermittlerinnen und Ermittler verschiedener Dienststellen eine Observation im dortigen Bereich durch.

Dabei konnten zwei albanische Tatverdächtige im Alter von 22 und 24 Jahren mehrfach beim mutmaßlichen Straßenhandel mit Betäubungsmitteln beobachtet werden. Die Einsatzkräfte griffen daraufhin zu: Bei beiden klickten kurze Zeit später die Handschellen.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten bei beiden Tatverdächtigen Betäubungsmittel, bei denen es sich nach ersten Erkenntnissen um Kokain handeln dürfte. Die beiden Tatverdächtigen werden nun dem Haftrichter vorgeführt.

Die Polizei Oberhausen wird den Bereich auch weiterhin intensiv im Blick behalten und mit konsequenten Kontrollen sowie gezielten Ermittlungsmaßnahmen gegen Drogenhandel und andere Straftaten vorgehen. Wer die Sicherheit in der Innenstadt beeinträchtigt, muss jederzeit mit einem entschlossenen Einschreiten der Polizei rechnen.

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