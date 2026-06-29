Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verfolgungsfahrt durch mehrere Städte endet für jungen Fahrer in Handschellen

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Oberhausen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (28.06.) entzog sich ein 20-jähriger Autofahrer in Oberhausen einer Verkehrskontrolle und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die Stadtgebiete von Oberhausen, Mülheim an der Ruhr und Duisburg. Die Verfolgungsfahrt endete auf der A40, wo der Pkw gestoppt und der Fahrer vorläufig festgenommen werden konnte.

Der Mann mit britischer Staatangehörigkeit war einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen, nachdem Hinweise auf eine mögliche Fahruntüchtigkeit vorlagen. Als die Beamten den Ford Mondeo mit britischer Zulassung im Bereich der Konrad-Adenauer-Allee kontrollieren wollten, beschleunigte der Fahrer und flüchtete. Während der Flucht missachtete der Beschuldigte mehrfach die zulässige Höchstgeschwindigkeit (ca. über 100km/h) sowie rote Ampeln und befuhr unter anderem eine Einbahnstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

Auf der A40 (in Fahrtrichtung NL) bei Duisburg konnte das Fahrzeug schließlich gestoppt werden. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Streifenwagen. Der Fahrer wurde festgenommen. Er erlitt leichte Schnittverletzungen, zwei Polizeibeamte wurden ebenfalls leicht verletzt und blieben dienstfähig.

Ermittlungen ergaben, dass der polizeibekannte Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Zudem besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte während der Flucht Lachgas konsumierte. Das Fahrzeug sowie das Mobiltelefon des Mannes wurden sichergestellt.

Gegen den 20-Jährigen wird unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

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