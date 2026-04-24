Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: In Gegenverkehr geraten + beschädigter VW gesucht - Polizei bittet um Mithilfe

Giessen (ots)

B453-Gladenbach: In Gegenverkehr geraten

Eine 40-jährige Fahrerin war mit ihrem weißen Audi A3 am Montagmittag (20. April) auf der Bundesstraße 453 aus Richtung Dautphetal kommend unterwegs. Gegen 12.10 Uhr kam ihr zwischen Holzhausen und Runzhausen in der letzten Linkskurve der Serpentinen ein schwarzer Kastenwagen mit gelber Aufschrift entgegen. Das Fahrzeug geriet dabei in den Gegenverkehr und touchierte den Audi. Anschließend fuhr der Verantwortliche weiter. Der entstandene Sachschaden an dem A3 beläuft sich auf rund 3.500 Euro. Die Polizei in Biedenkopf sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf den schwarzen Kastenwagen und dessen Fahrer oder Fahrerin machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer (06461) 92950 entgegengenommen.

Marburg: VW mit Unfallschaden gesucht - Polizei bittet um Mithilfe

Ein Jeep-Fahrer meldete sich selbst bei der Polizei und gab an, am Mittwoch (22. April) gegen 13.30 Uhr im Parkhaus des Erlenring Centers einen dunklen VW beschädigt zu haben. Dieser parkte rückwärts in einer Parklücke. Beim Einparken touchierte er die rechte Front des Pkw. Der Jeep-Fahrer wartete zunächst auf eine verantwortliche Person. Anschließend verließ er das Parkhaus. Ein Kennzeichen notierte er sich nicht. Die Marburger Polizei bittet den Fahrzeughalter des dunklen VW sich unter der Telefonnummer (06421) 4060 melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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