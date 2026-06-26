Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

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Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (15.06.-21.06.) sind in Oberhausen insgesamt acht Wohnungseinbrüche angezeigt worden.

In einem Fall in Sterkrade verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zum Haus, indem sie zunächst das Gartentor aushebelten und dann durch das Küchenfenster ins Haus stiegen. Im gesamten Haus wurden diverse Schränke und Türen geöffnet und durchwühlt. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet.

Bitte nutzen Sie deshalb den Rat und die Unterstützung unseres polizeilichen Sicherheitsberaters. Er zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus besser vor Einbrechern schützen können. Vereinbaren Sie einen Termin unter der Telefonnummer 0208-826-4511.

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