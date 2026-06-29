Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Sachbeschädigungen und Diebstähle auf Friedhof - Polizei Oberhausen sucht Zeugen

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Oberhausen (ots)

In der Zeit von Donnerstag, ca. 18:00 Uhr bis Freitag (26.06.) 10:00 Uhr, haben Unbekannte auf dem Friedhof an der Harkortstraße in Oberhausen-Klosterhardt zahlreiche Gräber beschädigt und Metallgegenstände entwendet.

Betroffen sind nach ersten Ermittlungen über 40 Urnengräber im westlichen Bereich des Friedhofs. Die Täter entfernten zahlreiche Blumenvasen und Befestigungsschrauben aus Rotguss (Bronze/Kupfer). Darüber hinaus wurden mehrere Grabplatten erheblich beschädigt, teilweise sogar zerstört.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei Oberhausen zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0208 826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de entgegengenommen.

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