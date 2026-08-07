Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (726) Raub einer Goldkette - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagabend (06.08.2026) überfielen mehrere Personen im Nürnberger Süden einen Mann und entwendeten dessen Goldkette. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Geschädigte (28) befand sich gegen 19:55 Uhr im Bereich der Allersberger Unterführung (im südlichen Bereich - Köhnstraße), als ihn drei Personen anhielten und in ein Gespräch verwickelten. Im Laufe dessen drückte eine der Personen den 28-Jährigen gegen die Mauer der Unterführung, währenddessen ein zweiter Unbekannter ihm gewaltsam die Kette vom Hals riss. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung der Köhnstraße.

Der Geschädigte blieb körperlich unverletzt, der Wert des Schmuckstücks wird mit rund 1000 Euro beziffert.

Beschreibung der Unbekannten:

Alle drei ca. 20 Jahre alt, lockige, schwarze Haare. Zwei der Tatverdächtigen hatten arabisches Aussehen, eine Person war dunkelhäutig. Zwei der Beschuldigten waren komplett schwarz gekleidet, einer trug ein auffällig rotes T-Shirt.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten Beamte eine Person feststellen, auf die die Beschreibung bzw. Bekleidung passte. Hierbei handelte es sich um einen 20-jährigen Mann (deutsch-marokkanisch) ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Diesen nahmen die Beamten vorläufig fest, die Staatsanwaltschaft ordnete die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten an.

Die Ermittlungen zur Tatbeteiligung des 20-Jährigen bzw. zur Identifikation der beiden noch unbekannten Tatverdächtigen werden durch das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei geführt. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise. Personen, die die Tat beobachtet haben oder sonst Hinweise zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Janine Mendel

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