Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (724) 20-jährige Bianca E. aus Ottensoos vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung
Lauf a.d. Pegnitz / Pegnitz (ots)
Wie mit den Meldungen 695 und 711 berichtet, wurde seit dem 29.07.2026 die 20-jährige Bianca E. aus Ottensoos (Lkrs. Nürnberger Land) vermisst. Die Frau wurde am Donnerstagabend (06.08.2026) in Pottenstein angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit widerrufen.
Ein Passant erkannte die Vermisste in den Abendstunden in Pottenstein und informierte die Polizei. Beim Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Pegnitz bestätigte sich der Verdacht, dass es sich um die Vermisste 20-Jährige handelte. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.
Erstellt durch: Marc Siegl
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell