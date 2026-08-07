Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (724) 20-jährige Bianca E. aus Ottensoos vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Lauf a.d. Pegnitz / Pegnitz (ots)

Wie mit den Meldungen 695 und 711 berichtet, wurde seit dem 29.07.2026 die 20-jährige Bianca E. aus Ottensoos (Lkrs. Nürnberger Land) vermisst. Die Frau wurde am Donnerstagabend (06.08.2026) in Pottenstein angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit widerrufen.

Ein Passant erkannte die Vermisste in den Abendstunden in Pottenstein und informierte die Polizei. Beim Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Pegnitz bestätigte sich der Verdacht, dass es sich um die Vermisste 20-Jährige handelte. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Erstellt durch: Marc Siegl

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