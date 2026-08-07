PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (724) 20-jährige Bianca E. aus Ottensoos vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Lauf a.d. Pegnitz / Pegnitz (ots)

Wie mit den Meldungen 695 und 711 berichtet, wurde seit dem 29.07.2026 die 20-jährige Bianca E. aus Ottensoos (Lkrs. Nürnberger Land) vermisst. Die Frau wurde am Donnerstagabend (06.08.2026) in Pottenstein angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit widerrufen.

Ein Passant erkannte die Vermisste in den Abendstunden in Pottenstein und informierte die Polizei. Beim Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Pegnitz bestätigte sich der Verdacht, dass es sich um die Vermisste 20-Jährige handelte. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 15:14

    POL-MFR: (723) Angriff auf Paketzusteller - Zeugen gesucht

    Erlangen (ots) - Am 30.07.2026 (Donnerstag) kam es im Erlanger Norden zu einem körperlichen Angriff auf einen Paketzusteller. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 12:45 Uhr lieferte der spätere Geschädigte (25, deutsch/türkisch) Pakete in der Henkestraße aus. Im Abschnitt zwischen der Schuhstraße und der Nürnberger Straße klingelte er am Hauseingang eines Mehrfamilienhauses, woraufhin ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 13:10

    POL-MFR: (722) Junger Mann mutmaßlich mit Messer bedroht - Zeugen gesucht

    Fürth (ots) - Am Dienstagabend (04.08.2026) kam es in der Fürther Altstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern, in deren Verlauf einer den anderen mit einem Messer bedroht haben soll. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Der 18-jährige Geschädigte hielt sich gegen 22:30 Uhr Am Friedhofsteg in der dortigen Grünanlage auf. Hier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren