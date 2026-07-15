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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung nach Streit - 53-jähriger Mann leicht verletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Am Lohgraben, Dienstag, 14.07.2026, 08.50 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Dienstagmorgen gerieten in der Straße "Am Lohgraben" in Northeim ein 48-jähriger und ein 53-jähriger Mann in Streit. Infolge des Streites kam es zu einem Handgemenge, wobei der 48-jährige Mann dem 53-jährigen mit der Faust ins Gesicht und gegen den Oberkörper schlug. Der 53-jährige Mann wurde hierbei leicht verletzt und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der 53-jährige soll den 48-jährigen im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung gewürgt haben, blieb jedoch unverletzt. Beide Personen waren alkoholisiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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