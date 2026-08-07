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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (725) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Cadolzburg (ots)

Am Donnerstag (06.08.2026) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Cadolzburg (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 22:00 Uhr Zugang zu dem Anwesen im Fliederweg. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten diverse Schmuckstücke.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
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Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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