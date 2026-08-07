Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (725) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht
Cadolzburg (ots)
Am Donnerstag (06.08.2026) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Cadolzburg (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.
Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 22:00 Uhr Zugang zu dem Anwesen im Fliederweg. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten diverse Schmuckstücke.
Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.
Erstellt durch: Marc Siegl
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