Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (714) BMW entwendet - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Montagabend (03.08.2026) und Dienstagmorgen (04.08.2026) einen BMW im Nürnberger Osten. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der Besitzer stellte den blauen BMW gegen 17:00 Uhr (Montag) in der Thäterstraße ab. Gegen 08:30 Uhr (Dienstag) bemerkte er das Fehlen des Fahrzeugs.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen BMW M6 mit dem amtlichen Kennzeichen N-AP 640.

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg führt die Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

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