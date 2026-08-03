PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (711) 20-jährige Bianca E. aus Ottensoos weiterhin vermisst - Erneuter Hinweis auf Öffentlichkeitsfahndung

Lauf a.d. Pegnitz / Pegnitz (ots)

Wie mit Meldung 695 vom 30.07.2026 berichtet, wird seit Mittwochabend (29.07.2026) die 20-jährige Bianca E. aus Ottensoos (Lkrs. Nürnberger Land) vermisst. Zwischenzeitlich ergaben sich Hinweise, dass sich die Frau möglicherweise in der fränkischen Schweiz aufhält. Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten.

Die 20-Jährige verließ am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr das elterliche Wohnhaus und ist seitdem nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet und dringend ärztliche Hilfe benötigt.

Zuletzt wurde sie am Donnerstagmorgen (29.07.2026) im Stadtgebiet Nürnberg gesehen. Mittlerweile liegen Hinweise vor, dass sich die Vermisste möglicherweise in der fränkischen Schweiz aufhalten könnte. Sie gilt als äußerst naturverbunden, weshalb denkbar ist, dass sie sich hier in der freien Natur aufhält.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

20 Jahre alt, circa 180 cm groß, circa 50 kg Körpergewicht, schulterlange mittelblonde glatte Haare. Sie war zuletzt mit einem schwarzen T-Shirt sowie einer kurzen schwarzen Sporthose bekleidet und führte einen dunkelroten Rucksack mit sich.

Ein Bild der Vermissten steht als Download zur Veröffentlichung zur Verfügung.

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/106494/index.html

Die Polizei bittet bei der Suche nach Bianca E. erneut um die Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort der 20-Jährigen nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333, der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 12:25

    POL-MFR: (710) Nackte Frau beging diverse Straftaten und leistete Widerstand bei Festnahme

    Nürnberg (ots) - Am Samstagmorgen (01.08.2026), gegen 08:00 Uhr, meldeten mehrere Personen per Notruf eine nackte Frau, welche im Nürnberger Süden Fahrzeuge beschädigen solle und zudem an den Händen bluten würde. Ein weiterer Zeuge teilte mit, dass die Frau durch Unbeteiligte am Nelson-Mandela-Platz festgehalten werde. Gegenüber einer Streife der Bundespolizei ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 10:57

    POL-MFR: (709) Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Lauf a.d.Pegnitz (ots) - Über das vergangene Wochenende (01.08.2026 - 02.08.2026) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Lauf an der Pegnitz ein. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Zeugenhinweise. Die Unbekannten verschafften sich mit Gewalt Zugang zu dem Haus in der Rudolfshoher Straße. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Zimmer und ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 10:43

    POL-MFR: (708) Schwerer Verkehrsunfall bei Cadolzburg

    Cadolzburg (ots) - Am Sonntagabend (02.08.2026) kam es bei Cadolzburg (Lkr. Fürth) zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Zusammenstoß zweier Fahrzeuge zog sechs Verletzte nach sich. Die 51-jährige deutsche Fahrerin eines Saic befuhr gegen 19:00 Uhr die Kreisstraße FÜ 16 von Erzleitenmühle (Gemeinde Seukendorf) kommend in Richtung Roßendorf (Markt Cadolzburg). An der Kreuzung zur Kreisstraße FÜ 2 übersah sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren