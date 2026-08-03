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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (708) Schwerer Verkehrsunfall bei Cadolzburg

Cadolzburg (ots)

Am Sonntagabend (02.08.2026) kam es bei Cadolzburg (Lkr. Fürth) zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Zusammenstoß zweier Fahrzeuge zog sechs Verletzte nach sich.

Die 51-jährige deutsche Fahrerin eines Saic befuhr gegen 19:00 Uhr die Kreisstraße FÜ 16 von Erzleitenmühle (Gemeinde Seukendorf) kommend in Richtung Roßendorf (Markt Cadolzburg). An der Kreuzung zur Kreisstraße FÜ 2 übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Ford, der aus Seckendorf (Markt Cadolzburg) kam und in Richtung Cadolzburg unterwegs war. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß.

Die 51-Fahrerin des Saic und ihr 17-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Der Beifahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

In dem Ford befanden sich neben dem 43-jährigen Fahrer noch ein 37-jährier Beifahrer sowie zwei Kinder im Alter von 3 Jahren und 6 Jahren. Alle vier Personen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.

An den beiden Unfallfahrzeugen entstand jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Beamte der Polizeiinspektion Zirndorf nahmen den Verkehrsunfall auf.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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