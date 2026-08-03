PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (709) Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Lauf a.d.Pegnitz (ots)

Über das vergangene Wochenende (01.08.2026 - 02.08.2026) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Lauf an der Pegnitz ein. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten verschafften sich mit Gewalt Zugang zu dem Haus in der Rudolfshoher Straße. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Zimmer und entwendeten unter anderem Schmuck im Wert von über zehntausend Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 10:43

    POL-MFR: (708) Schwerer Verkehrsunfall bei Cadolzburg

    Cadolzburg (ots) - Am Sonntagabend (02.08.2026) kam es bei Cadolzburg (Lkr. Fürth) zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Zusammenstoß zweier Fahrzeuge zog sechs Verletzte nach sich. Die 51-jährige deutsche Fahrerin eines Saic befuhr gegen 19:00 Uhr die Kreisstraße FÜ 16 von Erzleitenmühle (Gemeinde Seukendorf) kommend in Richtung Roßendorf (Markt Cadolzburg). An der Kreuzung zur Kreisstraße FÜ 2 übersah sie ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 10:46

    POL-MFR: (706) Streit im Flughafen eskaliert - Passagiere von Flug ausgeschlossen

    Nürnberg (ots) - Am Freitagabend (31.07.2026) kam es im Nürnberger Flughafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Elf Personen wurden von ihrem anstehenden Flug ausgeschlossen. Gegen 22:30 Uhr gerieten am Check-in-Schalter des Flughafens Nürnberg zwei Gruppen von insgesamt etwa 20 Personen aufgrund von Unstimmigkeiten um den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren