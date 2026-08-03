Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (709) Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen
Lauf a.d.Pegnitz (ots)
Über das vergangene Wochenende (01.08.2026 - 02.08.2026) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Lauf an der Pegnitz ein. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Zeugenhinweise.
Die Unbekannten verschafften sich mit Gewalt Zugang zu dem Haus in der Rudolfshoher Straße. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Zimmer und entwendeten unter anderem Schmuck im Wert von über zehntausend Euro.
Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.
Erstellt durch: Marc Siegl
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