POL-PDLD: Sachbeschädigung im Kurpark
Bad Bergzabern (ots)
Am Wochenende von 24.07. bis 27.07. wurden am Spielplatz im Kurpark am Wasserlauf Dämme gebaut. Durch den Bau wurden Spielgeräte beschädigt, da Fundamente freigelegt/unterspült worden sind. Der Spielplatz musste daher durch die Stadtverwaltung gesperrt werden. Hinweise auf den/die Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-9334-0 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.
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Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Markus Metzger
Telefon: 06343-9334-1405
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