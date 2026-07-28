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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung im Kurpark

Bad Bergzabern (ots)

Am Wochenende von 24.07. bis 27.07. wurden am Spielplatz im Kurpark am Wasserlauf Dämme gebaut. Durch den Bau wurden Spielgeräte beschädigt, da Fundamente freigelegt/unterspült worden sind. Der Spielplatz musste daher durch die Stadtverwaltung gesperrt werden. Hinweise auf den/die Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-9334-0 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Markus Metzger

Telefon: 06343-9334-1405
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

 
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