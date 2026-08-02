Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (706) Streit im Flughafen eskaliert - Passagiere von Flug ausgeschlossen

Nürnberg (ots)

Am Freitagabend (31.07.2026) kam es im Nürnberger Flughafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Elf Personen wurden von ihrem anstehenden Flug ausgeschlossen.

Gegen 22:30 Uhr gerieten am Check-in-Schalter des Flughafens Nürnberg zwei Gruppen von insgesamt etwa 20 Personen aufgrund von Unstimmigkeiten um den Anstellplatz zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf schlug ein 29-Jähriger einem 43-Jährigen (beide türkisch) ins Gesicht, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Personengruppen kam.

Die Beamten der Grenzpolizeiinspektion Nürnberg-Flughafen stellten die Personalien mehrerer Personen fest und sicherten Videoaufnahmen. Hierbei unterstützten Kräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost sowie des Unterstützungskommandos Mittelfranken (USK). Ein Rettungswagen war vor Ort. Keiner der Beteiligten musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Näheres zu Verletzungen und zur Beteiligung an den Körperverletzungsdelikten ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen der Grenzpolizeiinspektion Nürnberg-Flughafen.

Elf der beteiligten Personen wurden von ihrem ursprünglich angestrebten Flug ausgeschlossen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell