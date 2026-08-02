Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (704) Unsittliches Verhalten in Freizeitbad - Tatverdächtiger festgenommen
Stein (ots)
Am Freitagnachmittag (31.07.2026) fiel in einem Freizeitbad in Stein (Lkr. Fürth) ein Mann durch unsittliches Verhalten auf. Die Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen noch vor Ort fest.
Gegen 16:00 Uhr wandten sich zwei jugendliche Mädchen (17 Jahre, deutsch) an einen Bademeister, nachdem ein Mann in einem Schwimmbecken augenscheinlich exhibitionistische Handlungen an sich vorgenommen hatte.
Eine verständigte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Stein traf den 57-jährigen Tatverdächtigen (deutsch) vor Ort an und nahm ihn vorläufig fest.
Der Tatverdächtige wurde in der Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.
Die Polizei leitete gegen den 57-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen ein.
Erstellt durch: Gloria Güßbacher
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