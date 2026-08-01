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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (701) 33-jähriger Bernd H. aus Rückersdorf vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Rückersdorf (ots)

Wie mit Meldung 700 berichtet, wurde in Rückersdorf (Lkr. Nürnberger Land) seit dem 30.07.2026 der 33-jährige Bernd H. vermisst. Der Mann konnte am Freitag (31.07.2026) wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

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Polizeipräsidium Mittelfranken
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D-90402 Nürnberg
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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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  • 31.07.2026 – 13:01

    POL-MFR: (700) 33-jähriger Bernd H. aus Rückersdorf vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

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