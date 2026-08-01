POL-MFR: (701) 33-jähriger Bernd H. aus Rückersdorf vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Roth (ots) - Am Dienstagnachmittag (28.07.2026) geriet ein Waldgebiet zwischen der Rothsee-Hauptsperre am südwestlichen Ufer und dem Main-Donau-Kanal in Brand. Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 16:15 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über einen Waldbrand ein. Den ...

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