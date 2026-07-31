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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (700) 33-jähriger Bernd H. aus Rückersdorf vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Rückersdorf (ots)

Seit Donnerstag (30.07.2026) wird der 33-jährige Bernd H. aus Rückersdorf (Lkr. Nürnberger Land) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Der Vermisste wurde zuletzt gegen 19:00 Uhr in der Friedrich-Krauß-Straße in Röthenbach a. d. Pegnitz (Lkr. Nürnberger Land) gesehen. Umfangreiche Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Der 33-Jährige ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Er ist circa 190 cm groß, wiegt etwa 90 kg, hat eine kräftigere Statur und eine Glatze. Er trug eine kurze schwarze Hose der Marke Adidas und weiße Schuhe mit Klettverschluss.

Ein Bild des Vermissten steht als Download zur Veröffentlichung zur Verfügung.

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/106551/index.html

Hinweise zum Aufenthaltsort von Bernd H. nimmt die Polizeiinspektion Lauf a. d. Pegnitz unter der Rufnummer 09123 9407-0 sowie jede andere Polizeidienststelle und der Polizeinotruf 110 entgegen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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