Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (700) 33-jähriger Bernd H. aus Rückersdorf vermisst - Öffentlichkeitsfahndung
Rückersdorf (ots)
Seit Donnerstag (30.07.2026) wird der 33-jährige Bernd H. aus Rückersdorf (Lkr. Nürnberger Land) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Der Vermisste wurde zuletzt gegen 19:00 Uhr in der Friedrich-Krauß-Straße in Röthenbach a. d. Pegnitz (Lkr. Nürnberger Land) gesehen. Umfangreiche Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Der 33-Jährige ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
Er ist circa 190 cm groß, wiegt etwa 90 kg, hat eine kräftigere Statur und eine Glatze. Er trug eine kurze schwarze Hose der Marke Adidas und weiße Schuhe mit Klettverschluss.
Ein Bild des Vermissten steht als Download zur Veröffentlichung zur Verfügung.
https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/106551/index.html
Hinweise zum Aufenthaltsort von Bernd H. nimmt die Polizeiinspektion Lauf a. d. Pegnitz unter der Rufnummer 09123 9407-0 sowie jede andere Polizeidienststelle und der Polizeinotruf 110 entgegen.
Erstellt durch: Gloria Güßbacher
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