Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (703) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht
Wendelstein (ots)
Am Samstagmittag (01.08.2026) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Wendelstein (Lkr. Roth) ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.
In der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Wohnanwesen im Treidelsweg. In den Innenräumen durchsuchten sie mehrere Zimmer und entwendeten Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich nach aktuellem Stand auf mehrere Hundert Euro.
Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.
Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.
Erstellt durch: Gloria Güßbacher
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell