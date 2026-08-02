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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (703) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Wendelstein (ots)

Am Samstagmittag (01.08.2026) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Wendelstein (Lkr. Roth) ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Wohnanwesen im Treidelsweg. In den Innenräumen durchsuchten sie mehrere Zimmer und entwendeten Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich nach aktuellem Stand auf mehrere Hundert Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
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D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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