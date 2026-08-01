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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (702) 75-jähriger Andreas G. aus Rothenburg ob der Tauber vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Rothenburg ob der Tauber (ots)

Seit Freitagnachmittag (31.07.2026) wird der 75-jährige Andreas G. aus Rothenburg ob der Tauber (Lkr. Ansbach) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Herr G. wurde zuletzt gegen 15:00 Uhr in seiner Wohnung in der Ansbacher Straße in Rothenburg ob der Tauber gesehen. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Rothenburger Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Aufgrund einer Erkrankung ist nicht auszuschließen, dass sich der 75-Jährige in einer hilflosen Lage befindet und orientierungslos umherirrt.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Er ist circa 180 cm groß, hat eine hagere Statur und trägt mittlerweile einen Vollbart. Die letzte bekannte Bekleidung ist eine schwarze Jogginghose und ein graue Oberbekleidung.

Ein Bild des Vermissten steht als Download zur Veröffentlichung zur Verfügung:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/106585/index.html

Hinweise zum Aufenthaltsort von Andreas G. nimmt die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber unter der Rufnummer 09861 971-0, jede andere Polizeidienststelle sowie der Polizeinotruf 110 entgegen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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