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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit unbekanntem Unfallort - Zeugen gesucht

Grünstadt (ots)

Am Dienstagabend (23.06.2026, gegen 20:00 Uhr) stellte ein Busfahrer eines Linienbusses einen für ihn bislang nicht zuordenbaren Unfallschaden an der hinteren rechten Seite seines Fahrzeugs in der Höhe von etwa 1.000 Euro fest. Der Linienbus war zuvor auf seiner regulären Strecke (Grünstadt - Tiefenthal - Hettenleidelheim - Eisenberg - Ramsen - Enkenbach-Alsenborn) im Einsatz. Wo und unter welchen Umständen es zu der Beschädigung gekommen sein könnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Haben Sie den Verkehrsunfall beobachtet oder können Sie sonstige Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Telefon: 06359 93120
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

SB.: Lorenz Kirsch, Polizeikommissar

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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