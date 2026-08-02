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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (705) Sexuelle Belästigung von Jugendlichen - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Freitagabend (31.07.2026) belästigte ein 53-jähriger Mann in einem Nürnberger Schwimmbad vier Jugendliche sexuell. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen.

Die vier Jugendlichen im Alter von 15 Jahren bis 17 Jahren (alle deutsch) befanden sich gegen 18:15 Uhr im Freibad in der Hans-Kalb-Straße. Ein ihnen unbekannter Mann sprach die Jugendlichen an und berührte sie im weiteren Verlauf auf unsittliche Weise.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahmen den mutmaßlichen Tatverdächtigen im Freibad fest und brachten ihn zur Dienststelle. Dort ließen sie eine Blutentnahme bei dem 53-jährigen Deutschen durchführen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm im Anschluss die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte gegen den 53-Jährigen Haftantrag wegen sexueller Belästigung. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg erließ am 01.08.2026 einen Untersuchungshaftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

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Polizeipräsidium Mittelfranken
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D-90402 Nürnberg
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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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