Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw-Fahrerin lässt verletzten 14-Jährigen zurück

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Nach einem Unfall am Mittwoch, 15.07.2026, mit einem verletzten Radfahrer entfernt sich eine Pkw-Fahrerin, anstatt die Polizei zu informieren.

Ein 14-jähriger Bielefelder beabsichtigte gegen 18:30 Uhr mit seinem Rennrad die Straße Heeper Fichten, in Höhe des dortigen Parkplatzes, in Richtung Heeper Friedhof zu überqueren. Dazu hielt er mit seinem Fahrrad am Fahrbahnrand des Stichwegs und schaute nach dem Verkehr auf der Straße. In dem Moment fuhr die Fahrerin eines VW Golf, die die Straße Heeper Fichten befuhr, gegen das Vorderrad seines Rades und der 14-Jährige stürzte. Er erlitt dabei leichte Verletzungen.

Nachdem die blonde Fahrerin gefragt hatte, ob alles in Ordnung sei, setzte sie ihre Fahrt fort.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht die Fahrerin des VW Golf mit Bielefelder Kennzeichen sowie Unfallzeugen, die gebeten werden, sich unter 0521-545-0 zu melden.

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