Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (707) 75-jähriger Andreas G. aus Rothenburg ob der Tauber vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung
Rothenburg ob der Tauber (ots)
Wie mit Meldung 702 berichtet, wurde in Rothenburg ob der Tauber (Lkr. Ansbach) seit dem 31.07.2026 der 75-jährige Andreas G. vermisst. Der Mann konnte am heutigen Sonntag (02.08.2026) in der Erlbacher Straße in Rothenburg ob der Tauber wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.
Erstellt durch: Gloria Güßbacher
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