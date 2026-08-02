POL-MFR: (707) 75-jähriger Andreas G. aus Rothenburg ob der Tauber vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots) - Am Freitagabend (31.07.2026) kam es im Nürnberger Flughafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Elf Personen wurden von ihrem anstehenden Flug ausgeschlossen. Gegen 22:30 Uhr gerieten am Check-in-Schalter des Flughafens Nürnberg zwei Gruppen von insgesamt etwa 20 Personen aufgrund von Unstimmigkeiten um den ...

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