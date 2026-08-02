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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (707) 75-jähriger Andreas G. aus Rothenburg ob der Tauber vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Rothenburg ob der Tauber (ots)

Wie mit Meldung 702 berichtet, wurde in Rothenburg ob der Tauber (Lkr. Ansbach) seit dem 31.07.2026 der 75-jährige Andreas G. vermisst. Der Mann konnte am heutigen Sonntag (02.08.2026) in der Erlbacher Straße in Rothenburg ob der Tauber wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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