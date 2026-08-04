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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (713) 52-jähriger Ralph B. aus Hersbruck vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Hersbruck (ots)

Wie mit Meldung 696 berichtet, wurde der 52-jährige Ralph B. aus Hersbruck (Lkrs. Nürnberger Land) seit dem vergangenen Mittwoch (29.07.2026) vermisst. Am Montagabend (03.08.2026) wurde der Vermisste tot in einem Waldstück aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Die Kriminalpolizei Schwabach übernimmt die abschließenden Ermittlungen zu den Todesumständen. Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden liegen nicht vor.

Erstellt durch: Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Montag bis Donnerstag
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Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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