Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (713) 52-jähriger Ralph B. aus Hersbruck vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung
Hersbruck (ots)
Wie mit Meldung 696 berichtet, wurde der 52-jährige Ralph B. aus Hersbruck (Lkrs. Nürnberger Land) seit dem vergangenen Mittwoch (29.07.2026) vermisst. Am Montagabend (03.08.2026) wurde der Vermisste tot in einem Waldstück aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.
Die Kriminalpolizei Schwabach übernimmt die abschließenden Ermittlungen zu den Todesumständen. Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden liegen nicht vor.
Erstellt durch: Michael Konrad
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