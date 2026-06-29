POL-OH: Fenster eingeworfen
Vogelsbergkreis (ots)
Lauterbach. Unbekannte begaben sich auf die Rückseite eines Museums in der Straße "Eisenbacher Tor" und warfen mit einem Stein ein dort befindliches Fenster ein. Festgestellt wurde der Schaden am Dienstag (23.06.), gegen 16 Uhr. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Marc Leipold)
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