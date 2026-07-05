Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (619) Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen - Drei Personen verletzt

Nürnberg (ots)

Am Freitagnachmittag (03.07.2026) ereignete sich in der Münchener Straße in Nürnberg ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Drei Personen erlitten hierbei Verletzungen.

Gegen 16:15 Uhr befuhr ein 43-jähriger deutscher Fahrer eines Krankentransportwagens die Münchener Straße stadteinwärts. Kurz vor der Kreuzung zur Zollhausstraße fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Opel auf, der auf dem mittleren Fahrstreifen aufgrund einer roten Ampel verkehrsbedingt angehalten hatte.

Durch den Aufprall wurde der Opel des 61-jährigen deutschen Fahrers auf einen rechts daneben stehenden Opel eines 31-jährigen deutschen Fahrers geschoben. Dieser wurde anschließend auf einen davor stehenden VW und dieser wiederum auf einen Kleintransporter geschoben.

Der Krankentransportwagen kam nach der Kollision nach links von seiner Fahrspur ab und prallte im Grünstreifen gegen einen Baum.

Der 61-jährige Fahrer des Opels, seine 42-jährige deutsche Beifahrerin sowie der 31-jährige Fahrer des zweiten Opels erlitten Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die drei Verletzten zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser.

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg übernahm die Unfallaufnahme und nahm die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Unfallursache auf. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Münchener Straße zu Verkehrsbehinderungen.

Erstellt durch: Michael Sebald

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell